Магомедшарипов: Холлоуэй — очень удобный для меня соперник

Боец UFC Забит Магомедшарипов поделился впечатлениями от победы над Джереми Стивенсом, которую он добыл на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе.

«Чувствую себя отлично. Травм нет. Инцидент в конце боя? Всё на эмоциях, иногда можно не услышать сигнал об окончании встречи. Что касается какого-то напряжения между командами, то Стивенс выкладывал различные посты перед боем и много говорил. Ничего личного он не задел, если бы задел, всё было бы иначе. В целом я доволен своим выступлением в этом бою. Теперь у меня пять побед в UFC, это важно, и мне была нужна победа над соперником топ-уровня.

Всё получилось так, как я и представлял. Стивенс — крепкий боец, но мы к этому готовились и прошли хорошие сборы. Считаю, что я очень близок к титульному бою, так как у меня пять побед и ни одного поражения, а сам пояс в нашем весе вакантен. Готов уже в следующем поединке побороться за титул или подождать нового чемпиона. Если Холлоуэй вернётся в полулёгкий вес, я готов подраться с ним, он очень удобный соперник для меня", — рассказал Магомедшарипов в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.