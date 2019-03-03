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В МВД опровергли информацию об увольнении полицейских за задержание Емельяненко

Фото: РИА Новости
В МВД опровергли информацию об увольнении полицейских за задержание Емельяненко
Бокс/ММА / ММА

Сегодня, 3 марта, сообщалось, что полицейские, принимавшие участие в задержании бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, могут лишиться работы. По сведениям источников, утверждалось, что кисловодских полицейских предупреждали о приезде Емельяненко и просили его не трогать. Тем не менее те якобы ослушались приказа, в результате чего создали проблемы всему отделению ГИБДД по Кисловодску.

Несколько часов спустя представители Ставропольского края заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства», — приводит слова представителя пресс-службы управления МВД по Ставропольскому краю радиостанция «Говорит Москва».

Источник: полицейским Кисловодска грозит увольнение за арест А. Емельяненко
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