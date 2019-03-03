Вудли хочет получить реванш с Усманом

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассчитывает получить реванш с Камару Усманом, которому он проиграл на турнире UFC 235 и, таким образом, уступил ему титул.

«Я должен отдать должное Усману. Раньше я побеждал во многих боях, нокаутировал многих людей, иногда я побеждал в близких боях и побеждённые думали, что они заслуживали успеха. Именно поэтому я хочу отдать должное Усману, выражаю ему настоящее уважение за победу.

Я буду ждать возможности для реванша. Это была моя пятая защита титула. Чувствую себя чемпионом, я много сделал для этой организации. Возможно, моё выступление в бою с Усманом не говорит о том, что я заслуживаю реванша, но мой послужной список говорит именно об этом", — приводит слова Вудли MMA Fighting.