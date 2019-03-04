Джонс и Вудли на UFC 235 заработали по $ 540 тыс, Магомедшарипов — $ 114 тыс

В ночь со 2 на 3 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 235. В главном его событии встретились чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и Энтони Смит.

Джонс за участие в турнире заработал $ 540 тыс, сообщает The Sports Daily. Из них $ 500 тыс за сам бой, а ещё $ 40 тыс. за участие в мероприятиях, предшествующих турниру, Смит за титульный поединок получил $ 380 тыс.

Такое же распределение гонораров получилось и в другом титульном поединке — Тайрон Вудли — Камару Усман. Первый заработал $ 540 тыс, а второй $ 380 тыс… Дебютант промоушена Бен Аскрен в первом бою в UFC заработал $ 353,5 тыс.

Что касается Забита Магомедшарипова, то россиянин заработал в общей сложности $ 114 тыс. Сюда входят $ 55 тысяч за сам бой, столько же денег за победу, а ещё $ 4 тыс за участие в мероприятиях.