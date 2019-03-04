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Вудли: сделаю всё, чтобы вернуть себе пояс UFC

Вудли: сделаю всё, чтобы вернуть себе пояс UFC
Бокс/ММА / ММА

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассчитывает получить реванш прокомментировал поражение Камару Усману на турнире UFC 235.

«Я вернусь сильнее. И я сделаю все необходимое, чтобы вернуть себе пояс. Знаете, у меня всё было распланировано, все мои дальнейшие действия. Я собирался подраться с Усманом, с Колби, а затем перейти в средний вес и попытаться стать чемпионом там. Но иногда у Бога на нас другие планы… И если уж я называю себя величайшим полусредневесом, то своими действиями, тем, как я справлюсь с этой неудачей, я должен подтвердить свои слова.

Снимаю шляпу перед Усманом, это было отличное выступление. Он разработал хороший план и смог его реализовать. Я был сам не свой, мне казалось, я просто застывал на месте. Этой ночью он был лучше», — цитирует Вудли BJPenn.

Источник: BJPenn.com Сообщить об ошибке
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