Вудли: сделаю всё, чтобы вернуть себе пояс UFC

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассчитывает получить реванш прокомментировал поражение Камару Усману на турнире UFC 235.

«Я вернусь сильнее. И я сделаю все необходимое, чтобы вернуть себе пояс. Знаете, у меня всё было распланировано, все мои дальнейшие действия. Я собирался подраться с Усманом, с Колби, а затем перейти в средний вес и попытаться стать чемпионом там. Но иногда у Бога на нас другие планы… И если уж я называю себя величайшим полусредневесом, то своими действиями, тем, как я справлюсь с этой неудачей, я должен подтвердить свои слова.



Снимаю шляпу перед Усманом, это было отличное выступление. Он разработал хороший план и смог его реализовать. Я был сам не свой, мне казалось, я просто застывал на месте. Этой ночью он был лучше», — цитирует Вудли BJPenn.