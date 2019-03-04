Ковингтон вступил в потасовку с Усманом и Абдель-Азизом

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и его менеджер Али Абдель-Азиза в одном из казино Лас-Вегаса встретились с бывшим временным чемпионом дивизиона Колби Ковингтоном.
Между Абдель-Азизом и Ковингтоном произошла стычка, а Камару встал между ними, предотвращая конфликт.
Видео инцидента можно посмотреть на официальном YouTube-канале TMZ Sports.
В минувшее воскресенье Усман на турнире UFC 235 победил единогласным решением судей Тайрон Вудли и отобрал у него титул. Во время выхода из октагона он встретился с Колби, который смотрел бой в первых рядах.
Видео выложено в "твиттере" ESPN MMA.
Ранее Ковингтон попытался сорвать открытую тренировку Усмана перед UFC 235, придя на неё с мегафоном и выкрикивая фразы «Настоящий чемпион здесь!» и «Ты скучный!».