Ковингтон вступил в потасовку с Усманом и Абдель-Азизом

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и его менеджер Али Абдель-Азиза в одном из казино Лас-Вегаса встретились с бывшим временным чемпионом дивизиона Колби Ковингтоном.

Между Абдель-Азизом и Ковингтоном произошла стычка, а Камару встал между ними, предотвращая конфликт.

Видео инцидента можно посмотреть на официальном YouTube-канале TMZ Sports.

В минувшее воскресенье Усман на турнире UFC 235 победил единогласным решением судей Тайрон Вудли и отобрал у него титул. Во время выхода из октагона он встретился с Колби, который смотрел бой в первых рядах.

Видео выложено в "твиттере" ESPN MMA.

Ранее Ковингтон попытался сорвать открытую тренировку Усмана перед UFC 235, придя на неё с мегафоном и выкрикивая фразы «Настоящий чемпион здесь!» и «Ты скучный!».