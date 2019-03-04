Смит: Джонса можно победить, мы подерёмся снова

Полутяжеловес UFC Энтони Смит намерен провести второй поединок с чемпионом дивизиона Джоном Джонсом, которому он уступил единогласным решением судей на турнире UFC 235.

«Джонса можно победить. Выходя из октагона, я не думал: «Ух, он намного лучше, чем я думал». Например, «Рэмпейдж» Джексон после поражения Джону сказал: «А этот пацан на самом деле хорош». Я же такого не чувствую.

Я не собираюсь отнимать заслуги Джонса, потому что он проделал феноменальную работу, чтобы сделать то, что сделал сегодня вечером, но у меня нет ощущения, что это парень, которого я не могу победить. Я не чувствую, что меня переехали. Не чувствую, что Джон выбил из меня дерьмо. Я вернусь. Я и Джон Джонс подерёмся снова, это точно. Потому что во всём грёбаном дивизионе никто не сможет помешать мне добиться реванша", — цитирует слова Смита с пресс-конференции BJPenn.