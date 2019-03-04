Де ла Хойя: реванш Мейвезера и Альвареса может стать боем на $ 1,5 млрд

По словам Оскара Де Ла Хойи, промоутера чемпиона WBA и WBC в среднем весе Сауля Альвареса, его клиент серьёзно настроен на реванш с Флойдом Мейвезером.



Де ла Хойя полагает, что у Флойда более миллиарда причин, чтобы это произошло.



«Во-первых, Флойд завершил карьеру, так что никакого боя не будет. Но если Флойд действительно захочет вернуться, он должен прекратить драться с бойцами, которые на две весовые категории меньше его. Если Мейвезер решит вернуться, его бой с Канело может стать боем на $ 1,5 млрд», — сказал Оскар TMZ Sports.

О втором бое с Мейвезером высказался и сам Сауль.

«Я бы хотел иметь возможность отквитаться за то поражение. Но если этого не произойдёт, я продолжу свой путь и напишу собственную историю», — отметил Альварес.