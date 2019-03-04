Федерация бокса России выпустила фильм о Гассиеве

Федерация бокса России выпустила фильм, посвящённый Мурату Гассиеву. Лента носит название «IRON», что является прозвищем осетинского спортсмена.



«Мурат Гассиев — боксёр, экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжёлом весе. В свои 25 лет добрался до финала Всемирной боксёрской суперсерии, бился за звание абсолютного чемпиона мира. Это история обычного парня с окраины Владикавказа, который построил невероятную карьеру собственными руками», — говорится в релизе федерации бокса.

Фильм можно посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации бокса России.