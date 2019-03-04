Сауль Альварес получил от WBC особый чемпионский статус

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что чемпион WBA и WBC в среднем весе Сауль «Канело» Альварес получит в его организации особый статус.



«Канело» — боксёр, который пересёк все границы, и поэтому он будет назван чемпионом WBC с избирательным правом», — цитирует Сулеймана BoxingScene.



Никаких подробностей о новом статусе Сауля в WBC сказано не было. В организации пообещали, что объяснятся в ближайшем будущем.

Следующий бой Альвареса состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе против чемпиона IBF Даниэля Джейкобса.

«Это будет сложный, очень трудный бой, во многом из-за настроя оппонента — он думает, что он может добиться всего, чего захочет, и меня это радует. Это позволит нам показать хороший поединок, поскольку он очень целеустремлён. Я рад, что именно Джейкобс станет моим соперником в мае, потому что он сможет дать мне хороший поединок, а я хочу именно этого», — сказал Сауль.