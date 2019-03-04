Галл терял сознание во время сгонки веса к бою с Диего Санчесом

Боец UFC Микки Галл подчеркнул, что во время сгонки веса к турниру UFC 235 Он терял сознание. Галл встречался с Диего Санчесом и уступил ему во втором раунде нокаутом. Галл пообещал в скором времени вернуться и быть сильнее, чем в прошедшем бою.



«Мне было тяжело дышать. Я получил выброс адреналина. Во время сгонки веса я потерял сознание и в итоге моё тело просто ослабло в первом раунде. Должен извиниться перед своими родными, близкими и поклонниками. Отправляю свою любовь Диего Санчесу, он настоящая легенда. Кошмар стал для меня реальностью. Обещаю, что я скоро вернусь и буду лучше», — приводит слова Микки Галла MMAFighting.



Стоит отметить, что за свою победу Диего Санчес получил бонус за выступление вечера. Бой завершился нокаутом во втором раунде.