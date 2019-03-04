Боец UFC Микки Галл подчеркнул, что во время сгонки веса к турниру UFC 235 Он терял сознание. Галл встречался с Диего Санчесом и уступил ему во втором раунде нокаутом. Галл пообещал в скором времени вернуться и быть сильнее, чем в прошедшем бою.
«Мне было тяжело дышать. Я получил выброс адреналина. Во время сгонки веса я потерял сознание и в итоге моё тело просто ослабло в первом раунде. Должен извиниться перед своими родными, близкими и поклонниками. Отправляю свою любовь Диего Санчесу, он настоящая легенда. Кошмар стал для меня реальностью. Обещаю, что я скоро вернусь и буду лучше», — приводит слова Микки Галла MMAFighting.
Стоит отметить, что за свою победу Диего Санчес получил бонус за выступление вечера. Бой завершился нокаутом во втором раунде.
Галл терял сознание во время сгонки веса к бою с Диего Санчесом