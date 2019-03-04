Ковингтон: Абдель-Азиз сказал, что выследит меня и пристрелит

Боец UFC Колби Ковингтон рассказал о конфликте с Камару Усманом и Али Абдель-Азизом, который произошёл после турнира UFC 235 в одном из казино.



«Этот террористический крысёныш должен быть депортирован в любую страну, на которую он раньше доносил. Его нельзя впускать в США, он творит чёрт знает что. Он замахивается на профессиональных бойцов. Знаете, что он мне сказал? Что выследит меня и пристрелит. Есть свидетели, которые это слышали.



Он пытался меня ударить, но у меня отличные рефлексы, а он очень медленный. Если бы они побили меня в казино, то их бы депортировали. Усмана отправили бы обратно в Нигерию. Но самым большим наказанием для них будет, когда я выбью дух Усмана в октагоне», — приводит слова Колби Ковингтона MMAJunkie.