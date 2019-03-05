Стал известен боец, который заменит Ларкина в бою с Корешковым

Следующим соперником экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе Андрея Корешкова станет Майк Джаспер, сообщает MMA Junkie.

Их поединок состоится 29 марта на турнире Bellator 219 в калифорнийском городе Темекула. Изначально Корешков должен был возглавлять это событие поединком с Лоренцом Ларкином, однако тот снялся с боя.



Для 28-летнего Корешкова бой против Джаспера станет первым после поражения от Дугласа Лимы, которое он потерпел в четвертьфинале Гран-при Bellator в сентябре прошлого года. До поражения от Лимы Андрей в 2018-м нокаутом в первом раунде справился с Васо Бакочевичем.

35-летний Джаспер имеет в активе 13 побед и 4 поражения. 9 из 13 побед он одержал нокаутами/техническими нокаутами. Бой с Андреем будет для Майка первым в рамках Bellator.