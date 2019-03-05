Определился следующий поединок Молдавского в Bellator

Стал известен следующий поединок российского полутяжеловеса Bellator Валентина Молдавского.

22 марта на турнире Bellator 218 Валентин подерётся с двукратным экс-претендентом на титул организации Линтоном Васселом. Об этом в «Твиттере» сообщила пресс-служба промоушена.



Молдавский имеет в активе семь побед и одно поражение. В Bellator у него два поединка. Последний его бой состоялся в июле прошлого года. Тогда Валентин техническим нокаутом в первом раунде одолел Эрнеста Джеймса. До этого он единогласным решением судей взял верх над Карлом Сеуманутафу.



На счету Вассела в MMA 19 побед и семь поражений. На данный момент у англичанина два поражения подряд. В мае 2018 года он нокаутом уступил Филу Дэвису, а в ноябре 2017-го во второй пятиминутке был отправлен в технический нокаут Райаном Бэйдером.