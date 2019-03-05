Гассиев ведёт переговоры с DAZN и может перейти в супертяжи

Бывший чемпион WBA Super и IBF в первом полутяжёлом весе Мурат Гассиев ведёт переговоры о контракте со стриминговой платформой DAZN. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Майк Коппинджер.



По информации журналиста, Гассиев может подписать с DAZN многолетнюю сделку, по итогам которой может перейти в супертяжёлую весовую категорию.



Последний на данный момент поединок Гассиев провёл в июле прошлого года. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Мурат единогласным решением судей уступил украинцу Александру Усику, который стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее президент Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что возвращение Гассиева планируется на весну этого года в Краснодаре. По его же словам, летом Мурат может провести поединок в Москве.