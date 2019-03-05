Пётр Ян: Муньос, ты — грязное животное, встретимся, когда ты снимешь с себя юбку

Российский боец UFC легчайшего веса Пётр Ян отреагировал на отказ Педро Муньоса провести с ним поединок.

В минувшие выходные на турнире UFC 235 Муньос одержал победу над Коди Гарбрандтом. После этого Ян вызвал Муньоса на бой. Однако Педро заявил следующее:



«Он недавно пришёл в UFC и провёл несколько боёв. Ему предстоит ещё уйма поединков. Он только недавно победил Додсона. Я же собираюсь драться за титул, готов к любому сопернику. Но я хочу драться за пояс, так что пусть пока Ян идёт к чёрту. Да, он непростой соперник, но в нашем дивизионе все такие».

Пётр ответил бразильцу.

«Ты — грязное животное после такого ответа! Мы обязательно скоро встретимся, как только ты снимешь с себя юбку!» — написал Ян в «Твиттере».