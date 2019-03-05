Гассиев: мне не нравится стиль Усика, я бы не смог так боксировать

Бывший чемпион WBA Super и IBF в первом полутяжёлом весе Мурат Гассиев вспомнил поражение в финале Всемирной суперсерии от Александра Усика.

«Мне не нравится стиль Усика. Потому что я сам не смог бы так боксировать. На момент нашего боя он просто оказался лучшим боксёром, чем я. Если у меня получится провести с ним реванш, это хорошо. Если на тот момент у него не будет титулов, то мне будет неинтересно с ним боксировать.



Естественно, это неприятно. Бокс — это не борьба. Такое поражение откидывает тебя назад. Сможешь ты опять дойти до этого уровня или не сможешь, знает только бог. Я трезво осознал ситуацию, что проиграл, принял её. Но ни в коем случае у меня не опустились руки, не пропало желание», — сказал Гассиев в фильме о нём, выпущенном Федерацией бокса России на YouTube.