Сауль Альварес: я полностью открыт для третьего боя с Головкиным

Обладатель титулов WBA и WBC в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес рассказал о готовности провести третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Я уважаю решения судей в наших первых двух боях. Это люди, которые учатся и готовятся к их делу. Я просто должен подготовиться и выполнять свою работу на ринге.

Если будет возможность для третьего боя с Головкиным, то мы полностью открыты для него. Почему бы не устроить третий поединок? Мы с Геннадием уже провели два хороших поединка, почему бы не сделать третий? Но если этого не произойдёт, то ничего страшного. Потому что мы продолжаем делать историю и писать свою, устраивая лучшие бои», — приводит слова Сауля Альвареса BoxingScene.