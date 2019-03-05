Забит — шестой в рейтинге полулегковесов UFC и другие изменения после UFC 235

Российский легковес UFC Забит Магомешарипов впервые попал в топ-10 лучших бойцов дивизиона. В обновлённом рейтинге организации он поднялся на семь позиций и теперь занимает шестую строчку. Добился этого Магомедшарипов благодаря победе единогласным решением судей над Джереми Стивенсом, одержанной на турнире UFC 235, который состоялся 3 марта.

Также отметим, что Камару Усман занял девятое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. На UFC 235 он одолел Тайрона Вудли и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе. В свою очередь Вудли скатился в этом рейтинге P4P на семь позиций, заняв 13-е место.



Полусредневес Бен Аскрен на том же UFC 235 провёл дебютный бой в организации. Он победил Робби Лоулера, что позволило Аскрену расположиться на шестой строчке полусредней категории. Лоулер опустился на две позиции – он восьмой.

Педро Муньос, нокаутировавший на UFC 235 Коди Гарбрандта скакнул в рейтинге легчайшего веса с девятого на пятое место. Гарбрандт, бывший вторым, упал на шестое.