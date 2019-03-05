О реванше Пакьяо с Мейвезером могут объявить на следующей неделе

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо подтвердил, что ведутся переговоры о его реванше с экс-обладателем титулов в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Об этом сообщает World Boxing News со ссылкой азиатский сайт Rappler.com.

Отмечается, что Пакьяо заявил, что информация о бое может быть объявлена в конце следующей недели.

Напомним, что первый и последний на данный момент поединок между Мейвезером и Пакьяо прошёл в мае 2015-го. Победу единогласным решением судей одержал Флойд. Позднее Мэнни посетовал на то, что дрался с травмой плеча.

С того времени Мейвезер провёл два матча. Победил техническим нокаутом бойца MMA Конора Макрегора и нокаутировал Теншина Нацукаву в выставочном поединке. В свою очередь Пакьяо с момента боя с Мейвезером победил Тимоти Брэдли, Джесси Варгаса, уступил Джеффу Хорну, а затем одолел Лукаса Маттиссе и Эдриена Бронера. Мэнни является действующим чемпионом WBA в полусреднем весе.