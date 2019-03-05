Уайлдер: Фьюри — скучный боец

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением об экс-чемпионе мира Тайсоне Фьюри, отметив, что тот боксирует в очень скучном стиле.

«Здесь, в США, Фьюри был бы никем, если бы с ним не связывали моё имя. Он скучный боец. Единственное, что в нём есть хорошее, — его рот. Он просто говорит. Это единственная причина, по которой он нам нравится, потому что он нас смешит своим акцентом. Вот и всё. В целом же он — один из самых скучных боксёров в нашем весе.

В то время, как я — один из самых ярких бойцов, и всё благодаря нокаутирующей силе моего удара. Люди знают, что, когда они приходят на бой Уайлдера, они, скорее всего, увидят нокаут. И именно за этим люди и приходят на бокс», — приводит слова американца BoxingScene.