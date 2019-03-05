Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

А. Емельяненко пытается обжаловать решение суда и просит заменит арест на штраф

Фото: instagram.com/alexemelyanenko
А. Емельяненко пытается обжаловать решение суда и просит заменит арест на штраф
Бокс/ММА / ММА

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко остался недоволен решением Кисловодского суда, который постановил арестовать спортсмена на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции. Емельяненко пытается обжаловать вердикт и подал соответствующее прошение, сообщает Интерфакс.

«Жалобу подал сам Емельяненко. Он жалуется на то, что получил слишком суровое наказание. И просит назначить ему штраф», — рассказал представитель судебных органов.

Напомним, 1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции. В результате он спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два транспортных средства.

Ранее стало известно, что в компании RCC приостановили контракт с Емельяненко и отменили его поединок, назначенный на 4 мая.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент