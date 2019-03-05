А. Емельяненко пытается обжаловать решение суда и просит заменит арест на штраф

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко остался недоволен решением Кисловодского суда, который постановил арестовать спортсмена на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции. Емельяненко пытается обжаловать вердикт и подал соответствующее прошение, сообщает Интерфакс.
«Жалобу подал сам Емельяненко. Он жалуется на то, что получил слишком суровое наказание. И просит назначить ему штраф», — рассказал представитель судебных органов.
Напомним, 1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции. В результате он спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два транспортных средства.
Ранее стало известно, что в компании RCC приостановили контракт с Емельяненко и отменили его поединок, назначенный на 4 мая.