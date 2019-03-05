Ян — о поступке А. Емельяненко: конечно, за такое надо наказывать

Боец UFC Пётр Ян поделился мнением о ситуации Александра Емельяненко, который недавно нарушил закон и был арестован решением Кисловодского суда на 10 дней.

«Считаю такое поведение неправильным. Нельзя себя так вести всю дорогу. Конечно, за такое надо наказывать, ведь общество страдает. Ситуация нашумевшая. Интернет, СМИ — все обсуждают. Люди смотрят просто уже и кайфуют. Говорят, Дацик вышел, а Саша сядет.

Считаю, это неправильно. Ты всё равно спортсмен. Ладно, ты там напился, но тебя уже снимают, а ты сидишь и материшься открыто. Я видел эти ролики, это неправильно. Если бухаешь, то бухай так, чтобы никто не видел. Все в шоке. Он пытается правильно жить, советы даёт. Пока тренировался в «Ахмате», всё было нормально. Но, видимо, он такой человек. Хочется, чтобы он вёл более порядочный образ жизни. Он талантливый боец, я смотрел его выступления. Он мог бы быть и чемпионом разных организаций. То тюрьма, то ещё что-то", — сказал Ян в интервью, размещённом на YouTube-канале ToFightNews.