Рамирес дебютирует в полутяжёлом весе боем с Карпенси

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес (39-0, 25 КО), который объявил о переходе в полутяжёлый вес, проведёт дебютный поединок в новом дивизионе 12 апреля. Мексиканец выступит на вечере бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в андеркарде боя Василия Ломаченко с Энтони Кроллой.

Соперником Рамиреса станет экс-претендент на титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC Томми Карпенси (29-6-1, 18 КО), сообщает Boxingnews24. Поединок будет рассчитан на 10 раундов.

Карпенси в прошлом дважды претендовал на пояс чемпиона мира. Однако в 2012 году он уступил единогласным решением судей Нэйтену Клеверли, а в 2015-м досрочно проиграл Адонису Стивенсону. Также в его пассиве поражения от Каро Мурата, Анджея Фонфары и Александра Гвоздика. Самого громкого успеха он достиг в 2014 году, победив Чеда Доусона раздельным решением судей.