Олейник 4 мая выступит на турнире UFC в Оттаве, где встретится с Харрисом

Российский боец UFC Алексей Олейник следующий поединок под эгидой промоушена проведёт 4 мая на турнире в Оттаве. Соперником Олейника станет Уолт Харрис, сообщает ESPN.

Олейник на данный момент занимает 9-е место в рейтинге тяжёлого веса, Харрис — на 14-м месте.

Россиянин предыдущий поединок провёл 15 сентября на турнире UFC в Москве и досрочно справился с Марком Хантом. Харрис последний бой провёл с Андреем Орловским и победил раздельным решением судей. Однако результат той встречи был изменён на «несостоявшийся». В крови Харриса были найдены запрещённые препараты. В результате он отстранён от боёв до 27 апреля. Отметим, для турнира в Оттаве ещё не сформирован кард, более того, до сих пор неизвестно, какой поединок станет главным событием вечера.