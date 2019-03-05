Смит: планирую быть активнее Бивола и перебоксировать его

9 марта в Вероне (штат Нью-Йорк, США) пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой в полутяжёлом весе. Встретятся чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол и Джо Смит-младший.

В преддверии противостояния ожиданиями поделился американец, рассказавший о плане на бой.

«Завоевание чемпионского титула будет значить буквально всё. Я работал ради этой цели всю жизнь. Не могу даже выразить, что буду чувствовать, когда добьюсь этого. Тренировочный лагерь прошёл хорошо, мы поработали над многими новинками, и каждый день я работал на пределе. Кроме того, у меня были хорошие спарринг-партнёры.

Бивол — отличный и очень активный боец. Но мой план состоит в том, чтобы быть активнее. Я перебоксирую его, когда он будет атаковать, я буду атаковать в ответ. Устроим классный поединок", — приводит слова Смита BoxingScene.