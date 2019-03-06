Тактаров: у меня после двух рюмок третья уже не лезет, у Емельяненко явно не так

Прославленный в прошлом боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением об инциденте, участником которого недавно стал Александр Емельяненко. Напомним, что 1 марта Емельяненко попытался скрыться от полиции в состоянии алкогольного опьянения и совершил ряд мелких правонарушений. В результате он был арестован на 10 дней.

«Это счастье, когда рядом есть такой человек, настоящий друг, который не даст выпить эту рюмку. Алкоголизм — это болезнь. У меня организм просто не воспринимает: выпил две рюмки, и всё, третья не лезет. У Емельяненко это явно не так. Хотя вроде бы не азиат, это у азиатов нет ферментов», — приводит слова Тактарова Фонтанка.

Также экс-боец высказался о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Является ли Хабиб лучшим в мире бойцом? Там сейчас полно чемпионов. Хабибу нужно сделать еще 5 – 6 боёв, и чтобы каждый из них был маленьким спектаклем. Пока мы имеем то, что имеем», — сказал Тактаров.