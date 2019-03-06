Волков: схватка с таким опытным бойцом, как Оверим, — серьёзный вызов

Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался о поединке с Алистаром Оверимом, который возглавит турнир UFC в Санкт-Петербурге, запланированный на 20 апреля.

«Подготовка идёт уже очень долго — месяца два. Тренируюсь традиционно в своей команде «Стрела» в Москве. Там созданы все условия для подготовки бойцов-профессионалов.

Я вообще драться не люблю. (смеётся) Просто хочу быть самым сильным бойцом на планете и при этом не выходить в октагон. Но всё-таки это спорт, и приходится доказывать, что ты сильнее других. Сейчас все мои мысли сосредоточены исключительно на поединке с Оверимом. Победа над ним — это самое главное.

Моя главная задача — быть лучше самого себя в прошлых боях. Конечно, каждый поединок — это испытание меня как бойца. Если я выиграю, то захочу проверить себя на ещё более высоком уровне. Схватка с таким опытным бойцом, как Оверим, — серьёзный вызов», — приводят слова Волкова «Известия».