Дос Сантос: после одной-двух побед я буду должен снова подраться за титул UFC

Бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос высказался о предстоящем поединке с Дерриком Льюисом, который состоится 9 марта.



«Он очень сильный, у него поразительная нокаутирующая мощь. Мне придется быть чрезвычайно осторожным на протяжении всего поединка. Однако его нельзя назвать особо техничным бойцом, он допускает ошибки в некоторых аспектах.



Он любит много болтать, личность он неоднозначная. Но неважно, что он будет говорить, ему в любом случае не избежать этого (Прим. ред, — показывает кулак). Я готов драться за пояс. Мне нужно лишь побить кого-нибудь, кто находится выше меня в рейтинге. Думаю, после одной-двух побед я буду должен снова подраться за титул», — приводит слова Дос Сантоса Bloody Elbow.