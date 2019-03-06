Бой Алду и Волкановски пройдёт на UFC 237

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Алду проведёт поединок с австралийцем Алексом Волкановски. Бой пройдёт 11 мая на турнире UFC 237 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сообщает ESPN.



На счету Алду 28 побед и 4 поражения. В последних двух боях Жозе нокаутировал Джереми Стивенса и Ренато Мойкано. Бой с последним состоялся в прошлом месяце.



В активе Волкановски 19 побед и одно поражение. Австралиец имеет победную серию из 16 поединков, 6 из которых пришлись на выступления в UFC. В декабре прошлого года Алекс техническим нокаутом одолел Чада Мендеса.



Главным боем UFC 237 станет титульный бой в минимальном женском весе между чемпионкой Роуз Намаюнас и претенденткой Джессикой Андраде.