Бои Дэвис — Макгири и Хендерсон — Пиколотти пройдут на Bellator 220

В кард турнира Bellator 220, который пройдёт 27 апреля в Сан-Хосе, добавлены два поединка. Об этом сообщает MMA Fighting.

На этом событии подерутся бывшие чемпионы полутяжёлого веса Bellator Фил Дэвис и Лиам Макгири, а также легковесы Бен Хендерсон и Адам Пиколотти.



Дэвис и Макгири уже встречались в ноябре 2016 года. Тогда победу единогласным решением судей завоевал Фил и отобрал у Лиама чемпионский пояс.

Напомним, что главным событием Bellator станет поединок между чемпионом полусреднего веса Рори Макдональдом и претендентом Джоном Фитчем. Также этот бой будет расцениваться как первый раунд Гран-при полусредневесов Bellator.