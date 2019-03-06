Энтони Джонсон: возобновлю карьеру только ради боя с Джонсом в тяжёлом весе

Бывший претендент на пояс UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон рассказал, что заставит его вернуться в бои.

«Единственный бой, ради которого я возобновлю карьеру, — это бой с Джонсом в тяжёлом весе. Это единственный парень, с которым я хочу подраться. Потому что после него я смогу официально заявить, что выполнил свою работу и что моя миссия выполнена. Хотя я не выиграл титула, я соревновался с лучшими из лучших.

Дэна Уайт? Многие люди говорят, что он змея и что он вредит спорту. Но он просто умён. Он — бизнесмен. Помню, как я кого-то нокаутировал. Не помню, кого. Я посмотрел на Дану, который был по другую сторону клетки и подумал: «Чёрт, я просто одержал победу, но этот чувак радуется сильнее, чем я». Он не наносит ни одного удара, не пробежал ни одной мили, не сделал ни одного приседания или отжимания, но при этом зарабатывает деньги. В тот момент я подумал, что пора менять сферу деятельности», — цитирует Джонсона BJPenn.