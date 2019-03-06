Рой Джонс принял вызов Белфорта: когда дело доходит до бокса, то я в нём король

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший принял вызов экс-обладателя титула UFC, а ныне действующего бойца ONE Витора Белфорта провести с ним поединок по боксу.

«Это то, чем я зарабатываю на жизнь. Вы, наверное, забыли это. Вот кто я. Я люблю бои. Я люблю вызовы. Если ты этого хочешь, то получишь это. Ты не должен спрашивать меня дважды. Мне хотелось бы восемь недель на подготовку для полной уверенности. Две дополнительные недели мне понадобятся, чтобы убедиться, что я смогу устроить театральное представление. Но я могу побить его и с шестью неделями.



Я испытываю огромное уважение к Белфорту. Он был чертовски хорошим бойцом ММА. Он — один из лучших бойцов всех времён. Но когда дело доходит до бокса, то в нём король — я. Понимаешь? Поскольку Мухаммеда Али больше нет, я не думаю, что на Земле было что-то опаснее меня с этими руками», — сказал Джонс TMZ Sports.