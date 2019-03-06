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Макгрегор: любой дурак может стать чемпионом один раз

Макгрегор: любой дурак может стать чемпионом один раз
Бокс/ММА / ММА

Бывший обладатель титулов UFC в лёгком и полулёгком весах Конор Макгрегор высказал мнение о чемпионских поясах.

«Мне интересно оглядываться на поражение, а после наблюдать камбэк. Мы всегда можем вернуться!
Каждый может сделать что-то один раз. Сможет ли дважды, это уже вопрос. Вот почему я каждый раз удваивал титулы. Любой дурак может стать [чемпионом] один раз», — написал Макгрегор в «Твиттере».

Напомним, что последний поединок Макгрегора состоялся в октябре прошлого года на турнире UFC 229. Там он ирландец проиграл болевым в четвёртом раунде Хабибу Нурмагомедову и не смог отобрать у россиянина чемпионский титул лёгкого веса UFC.

Ранее Конор одновременно владел поясами UFC лёгкого и полулёгкого дивизионов. То же самого он добился во времена выступлений в британском промоушене Cage Warriors. Стоить отметить, что Макгрегор ни разу не проводил защиту ни одного из своих титулов.

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