Фьюри — о бое с Уайлдером: если это был ад, то это не очень страшное место

Cупертяжеловес Тайсон Фьюри считает, что его поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, который завершился вничью, был оценён судьёй неправильно.

«Я сделал всё, что должен был сделать. Выиграл бой достаточно явно. Я взял 10 раундов, а он — два. Если ты не победишь в 10 раундах, то ты не выиграешь за границей. Возможно, если я выиграю 12 из 12, то смогу заполучить ещё одну ничью. Кто знает?

Уайлдеру нужно кардинально поменяться. Я кайфовал в бою. Если это был ад, то это не очень страшное место. Да, он — самый сильный панчер в мире, но ты не чувствуешь ударов во время поединка. Адреналин настолько зашкаливает, что ты не чувствуешь их последствий до следующего дня. Получать удары — это часть работы. Вот и всё. Пока я в деле, я подерусь с любым, даже с местным мусорщиком», — сказал Фьюри GQ.