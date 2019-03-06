Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию российского бойца ММА Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении полицейскому, сообщает Интерфакс.
Ранее стало известно, что Емельяненко пытается обжаловать вердикт и подал прошение об отмене ареста на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции.
«Решением суда апелляционной инстанции постановление Кисловодского городского суда оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — заявил судья на заседании, которое прошло без личного присутствия бойца — ему отказали в видеосвязи.
Напомним, 1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции. В результате он спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два транспортных средства.
Ранее стало известно, что в компании RCC приостановили контракт с Емельяненко и отменили его поединок, назначенный на 4 мая.
Апелляция Александра Емельяненко отклонена, суд оставил бойца под арестом