Апелляция Александра Емельяненко отклонена, суд оставил бойца под арестом

Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию российского бойца ММА Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении полицейскому, сообщает Интерфакс.



Ранее стало известно, что Емельяненко пытается обжаловать вердикт и подал прошение об отмене ареста на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции.



«Решением суда апелляционной инстанции постановление Кисловодского городского суда оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — заявил судья на заседании, которое прошло без личного присутствия бойца — ему отказали в видеосвязи.



Напомним, 1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции. В результате он спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два транспортных средства.



Ранее стало известно, что в компании RCC приостановили контракт с Емельяненко и отменили его поединок, назначенный на 4 мая.