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Апелляция Александра Емельяненко отклонена, суд оставил бойца под арестом

Апелляция Александра Емельяненко отклонена, суд оставил бойца под арестом
Бокс/ММА / ММА

Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию российского бойца ММА Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении полицейскому, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что Емельяненко пытается обжаловать вердикт и подал прошение об отмене ареста на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции.

«Решением суда апелляционной инстанции постановление Кисловодского городского суда оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — заявил судья на заседании, которое прошло без личного присутствия бойца — ему отказали в видеосвязи.

Напомним, 1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции. В результате он спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два транспортных средства.

Ранее стало известно, что в компании RCC приостановили контракт с Емельяненко и отменили его поединок, назначенный на 4 мая.

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