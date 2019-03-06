Балаев: мотиватор вернулся, а этот малой подождёт

Боец ММА Марат Балаев поделился ожиданиями от титульного боя против Салмана Жамалдаева в организации АСА. Поединок пройдёт на турнире АСА 93 16 марта.



«Подготовка сейчас подошла к заключительной стадии, осталась последняя неделя и весогонка. Гонять никогда не бывает легко, но в этот раз пока вроде идет нормально. У моих родственников и друзей много проблем и кроме меня им некому помогать. Плюс я немножко зол на то, что когда-то сорвался в жизни и сейчас должен забрать своё. Все это сильно меня мотивирует сейчас. Жена — мой мотиватор. Она так волнуется, что бои не смотрит. Но тем не менее я рад, что очень много родственников приедут на мой бой, много земляков из Осетии, мои дети. И это тоже меня мотивирует.



Сейчас главное, забрать пояс 16 марта. При этом уже хочется не просто выиграть, нужно сделать все красиво. Сейчас мне нужно настраиваться психологически. Знаю, что бить бить человека — это нехорошо, но извини, Салман, у нас работа такая. Просто пока не пришло твое время. А мое время мне нужно наверстывать. Я взял пояс один раз, возьму и во второй. Мотиватор вернулся, а этот малой подождёт», — приводит слова Балаева пресс-служба турнира.