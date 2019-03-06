Макгрегор: реванш с Мейвезером был бы отличной идеей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером-младшим, отметив, что реванш был бы отличной идеей. По словам Макгрегора, в восьмом раунде он поторопился с хуком и испортил хороший момент для возможного нокдауна.



«В моменте с хуком в восьмом арунде я немного поторопился и всё испортил. Угол был верным, он попался. Мне нужно было правильно встать и нанести удар. Но из-за спешки я потерял равновесие. Это был отличный боксёрский поединок! Реванш будет очень интересной идеей, никаких сомнений», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.



Напомним, поединок закончился победой Флойда Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде поединка.