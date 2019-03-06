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Уайлдера обязали провести бой с Бризилом

Уайлдера обязали провести бой с Бризилом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер обязан провести поединок с претендентом Домиником Бризилом. Об этом сообщил президент Всемирного боксёрского совета Маурицио Сулейман.

«Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер должен выполнить обязательства в качестве чемпиона и принять следующий бой — с Домиником Бризилом, официальным претендентом на чемпионский пояс», — приводит слова президента Всемирного боксёрского совета Маурицио Сулеймана ESPN.

Стоит отметить, ранее Уайлдер планировал провести следующий бой с Тайсоном Фьюри, однако Фьюри решил отложить поединок с Деонтеем. Уайлдер планирует в следующий раз выйти на ринг 18 мая — именно на этот день изначально был запланирован поединок с Фьюри.

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