Уайлдера обязали провести бой с Бризилом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер обязан провести поединок с претендентом Домиником Бризилом. Об этом сообщил президент Всемирного боксёрского совета Маурицио Сулейман.



«Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер должен выполнить обязательства в качестве чемпиона и принять следующий бой — с Домиником Бризилом, официальным претендентом на чемпионский пояс», — приводит слова президента Всемирного боксёрского совета Маурицио Сулеймана ESPN.



Стоит отметить, ранее Уайлдер планировал провести следующий бой с Тайсоном Фьюри, однако Фьюри решил отложить поединок с Деонтеем. Уайлдер планирует в следующий раз выйти на ринг 18 мая — именно на этот день изначально был запланирован поединок с Фьюри.