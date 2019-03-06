Сен-Пьер удалён из пула тестирования USADA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер предоставил UFC официальную бумагу о завершении карьеры, сообщает MMAFighting. Сен-Пьер удалён из пула спортсменов USADA, которые проверяются на наличие в крови запрещённых препаратов.



Сен-Пьер провёл в профессиональных ММА 28 поединков, в которых одержал 26 побед. Последнее поражение Сен-Пьера датировано 7 апреля 2007 года, когда он уступил Мэтту Серре техническим нокаутом на турнире UFC 69. До этого Сен-Пьер проигрывал Мэтту Хьюзу болевым приёмом в 2004 году.



В феврале 2019 года Сен-Пьер объявил, что завершает карьеру. Планировалось, что Жорж может встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, но переговоры прошли неудачно.