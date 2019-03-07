Ванзант пропустит как минимум один месяц из-за перелома руки

Боец UFC Пейдж Ванзант пропустит как минимум один месяц из-за очередного перелома руки. По словам спортсменки, через месяц она сможет подписать контракт на бой.



«Это ещё один перелом. Рука безумно опухла, так что сейчас мы просто ждём, пока опухоль спадёт. Собираемся сделать рентген через месяц, думаю, тогда мне станет лучше. Я должна отдохнуть этот месяц. После этого смогу подписать контракт на бой и отправиться в тренировочный лагерь», — приводит слова Пейдж Ванзант MMAJunkie.



Ванзант сломала правую руку в поединке с Джессикой Роуз-Кларк на турнире UFC Fight Night 124 в январе 2018 года. После этого Пейдж пропустила один год, а затем вернулась на турнире UFC на ESPN + 1 и победила Рейчел Остович.