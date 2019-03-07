Бывший чемпион UFC в лёгком и полусреднем весе Би-Джей Пенн вернётся в октагон 11 мая на турнире UFC 237 в Бразилии, сообщает MMAFighting. Соперником Пенна станет его соотечественник, американец Клэй Гуида.



Пенн в последний раз в октагон выходил 29 декабря 2018 года на турнире UFC 232. Пенн уступил Райану Холлу болевым приёмом в первом раунде. для легендарного американца это поражение стало уже шестым подряд в карьере — в последний раз он побеждал на турнире UFC Мэтта Хьюза 20 ноября 2010 года.



Гуида в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 225 9 июня 2018 года, проиграв приёмом Чарльзу Оливейре. Всего на его счету 52 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 34 победы.