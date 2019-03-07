Льюис: мне нужен один удар, чтобы нокаутировать дос Сантоса

Тяжеловес UFC Деррик Льюис прокомментировал предстоящий поединок с бывшим чемпионом Джуниором дос Сантосом, который состоится 9 марта.

«Надеюсь, что это будет зрелищный бой, всегда надеюсь на зрелищную схватку. Хочется верить, что мы с Джуниором оба покажем свои лучшие версии. Я всегда рассчитываю на захватывающий поединок, который понравится публике, но никогда не знаешь, что случится в октагоне.



Лучшая версия меня — это когда я нокаутирую своего соперника в первом раунде. На каждый поединок я выхожу с одинаковым настроем, потому что я верю в себя и мне всё равно, верит ли в меня кто-то ещё. Мне просто нужен всего один точный удар по Джуниору, вот и всё», — цитирует Льюиса пресс-служба UFC.