Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм танец
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Льюис: мне нужен один удар, чтобы нокаутировать дос Сантоса

Льюис: мне нужен один удар, чтобы нокаутировать дос Сантоса
Бокс/ММА / ММА

Тяжеловес UFC Деррик Льюис прокомментировал предстоящий поединок с бывшим чемпионом Джуниором дос Сантосом, который состоится 9 марта.

«Надеюсь, что это будет зрелищный бой, всегда надеюсь на зрелищную схватку. Хочется верить, что мы с Джуниором оба покажем свои лучшие версии. Я всегда рассчитываю на захватывающий поединок, который понравится публике, но никогда не знаешь, что случится в октагоне.

Лучшая версия меня — это когда я нокаутирую своего соперника в первом раунде. На каждый поединок я выхожу с одинаковым настроем, потому что я верю в себя и мне всё равно, верит ли в меня кто-то ещё. Мне просто нужен всего один точный удар по Джуниору, вот и всё», — цитирует Льюиса пресс-служба UFC.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент