Дацик: Макгрегору надо было больше тренироваться, а не виски рекламировать

Освободившийся из заключения боец MMA Вячеслав Дацик ответил на вопрос, смотрел ли он бой за титул UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

«Конечно, я же смотрю телек. Он есть в «Крестах». Бой видел. В принципе, всё было предсказуемо. Конору надо было больше тренироваться, а не виски рекламировать. Реклама — дело хорошее, но надо в спортзале жить, когда готовишься на борца. Это же классическая тематика боёв без правил. Против борца надо боксировать и знать контрприёмы от борьбы. Против ударника надо бороться. Вообще, у борцов всегда есть преимущество. Помню только один случай, когда ударник победил борца. Это был чемпионат мира по панкратиону в 2001-м. Парняга, грузинчик, чистый боксёр. Борец тогда бросил руку и пошёл в ноги. Получил жёсткий правый навстречу. Упал, как дрова. Челюсть сломал. Но боксёру всё равно тяжёло. Один раз Макгрегор зацепил Хабиба, но шансом своим не воспользовался и ничего не смог сделать.

Эпизод после боя? Да это обычная развлекуха. У нас такая на всех боях. И после них. Махачи да потасовки. Вышли и пошли мочить кого-то. Либо в соседний клуб, либо ещё куда. Помню, в «Тундре», на второй Красноармейской, каждые субботу и воскресенье у скорой были трудовые дни. Постоянные выезды», — рассказал Дацик Sport24.