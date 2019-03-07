Тони Фергюсон намекнул о переходе в полусредний вес

Легковес UFC Тони Фергюсон дал понять, что может перейти в полусредний дивизион.

«Время нарастить серьёзную мускулатуру», — написал Тони в «Твиттере».

На данный момент у Фергюсона нет назначенного боя. Чемпион лёгкого веса Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию. Будущее бывшего чемпиона категории Конора Макгрегора туманно, а Дастин Порье и обладатель титула полулёгкого дивизиона Макс Холлоуэй оспорят временный пояс лёгкого веса.

Ранее президент UFC Дэна Уайт объяснил, почему Тони не будет драться за временный титул.

«Я не знаю, как сложатся дела Тони после этого отказа. Я всегда говорю: когда возможность приходит, хватайтесь за неё. Все могут это подтвердить. Хватайтесь за возможность и получите титульный бой. Не знаю, с чем останется Тони. Он не захотел драться. Я хотел его боя с Порье. Мы даже пытались предложить ему два варианта — либо бой с Порье, либо с Холлоуэем. Но он не захотел этого. Что ж, если не хочет, то пусть так и будет. Мы ему предложили бой, а он отказался, так что теперь мы двигаемся дальше», — сказал Уайт.