Корешков — о смене соперника: Джаспер гораздо ниже классом, чем Ларкин

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Андрей Корешков прокомментировал замену своего соперника.

Изначально оппонентом Корешкова по турниру Bellator 219, который пройдёт 29 марта в калифорнийском городе Темекула, был Лоренц Ларкин. Однако тот получил травму и снялся с боя. Теперь Андрей подерётся с дебютантом Bellator Майком Джаспером.

«Посмотрели его бои, заметили, что он работает в стойке. Если у него что-то не получается, он пробует уйти в борьбу, но не могу сказать, что работа в стойке и в борьбе у него на высочайшем уровне. И я считаю, что классом Джаспер гораздо ниже, чем Ларкин.

Но он Майка можно ожидать всё что угодно, он довольно-таки неудобный, немножко корявый. Любому бойцу будет неудобно биться с такими ребятами, они в определённой степени представляют кое-какую опасность своей нестандартностью», – цитирует Корешкова SuperOmsk.