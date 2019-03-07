Дацик: буду сниматься в «Брат-3» Барецкого, актёрами задействуем зеков

Боец MMA Вячеслав Дацик заявил, что примет участие в съёмках фильма «Брат-3», который будет снимать Стас Барецкий.

«Да, уже дорабатываем сценарий. У меня два баула уголовных дел, много всяких моментов, которые будут проигрываться. Артистов будет по минимуму. Актерами задействуем одних зеков, которым не нужно играть бандитов, они же сами бандосы, которые только что освободились. Просто сыграют себя. Не будет никакой искусственной крови. Только реальная, но не человеческая. Когда красками делают, это бросается в глаза. Вообще, мы в тюрьме смотрели мусорские сериалы и угорали. Такую белиберду несут, всё путают. Мы смотрим и ржём. Поэтому мы снимем фильм в стиле реального, чёрного и кровавого юмора. Так, как это происходит в реальности. Главное — будем фиксировать на камеру то, что было раньше. Куча ржачных эпизодов, происходивших по ходу разбойной жизни. Мы объединим их в одну сюжетную линию. Такое научно-практическое пособие по разбою. Много сюжетных линий пойдёт от «Черепашек-Ниндзя». Знаешь, кто это?

Не, это не мультяшные персонажи. Это банда, которая грабила ювелирки. Им присобачили такое прозвище. Они пилили потолки в ювелирках и сваливались туда в белых костюмах. Одним из редакторов как раз будет Руслан Мельник, который участвовал в этом. Ещё Андрей Бадюк, сбежавший из Приморского суда. Мы же этот побег ещё в камере прорабатывали, но просто в качестве хохмы. Когда у него это в 2013-м получилось, я так ржал. Все в ахере были. Или история Миши Бирюкова, который со следачкой (следователь) загулял, а она его из тюрьмы выписала. В принципе ничего такого не совершила, но ей сроку налили по бесу. А за что? Он же вернулся потом в тюрьму сам», — рассказал Дацик Sport24.