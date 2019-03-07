Тим Цзю будет тренироваться у Фредди Роуча

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, будет тренироваться под руководством известного тренера Фредди Роуча.

24-летний Цзю является временным чемпионом WBA Oceania. Полноценный титул этой версии принадлежит восьмому номеру рейтинга WBA Майклу Зерафе.

«Я хочу увидеть уровень, на котором я нахожусь. У меня есть пара потенциальных соперников. Зерафа и Мандин ведут переговоры о поединке. Зерафа должен провести защиту пояса против меня. Если они подерутся, я бы с удовольствием встретился с победителем. Это большие имена, с которыми я бы хотел побоксировать.

Я просто хочу выступать против больших имён, на больших боях и больших аренах. Моя главная цель — США. В Австралии у меня не так много возможностей, за исключением поединка с Зерафой. Я хочу выйти на международный уровень, поехать в Штаты и испытать себя на мировом уровне», — цитирует Цзю-младшего Fightnews.