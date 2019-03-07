Бивол: уважаю Хопкинса, но он был не в лучшей форме, когда дрался со Смитом

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прокомментировал победу своего соперника Джо Смита над Бернардом Хопкинсом, которую он одержал техническим нокаутом в восьмом раунде.

«Сколько лет было Бернарду? Я уважаю Хопкинса, но он не был в лучшей форме, когда дрался со Смитом. Я часто смотрел бои Бернарда и многому научился у него. Конечно, я могу сказать, что наш спорт очень опасен, но мой отец работал водителем автобуса, и это тоже опасно. Много людей погибает в автобусных авариях.



Бой с Андре Уордом? Почему бы и нет? Он был одним из лучших полутяжей, и я хочу делать отличные бои. Прямо сейчас у меня лучшие годы и я в лучшей форме, поэтому мне нужно проводить лучшие бои. Если Андре Уорд захочет вернуться и подраться со мной, я определённо буду рад.



Также я могу сделать 168 фунтов для больших боёв. Не для любых, только для больших. Это открывает для меня больше возможностей. В 175 фунтах я хочу драться с любым чемпионом — от Маркуса Брауна до Баду Джека. Но трудно выбирать соперника, потому что сейчас всё, о чём я думаю, это субботний вечер", — цитирует Бивола Fightnews.

Поединок Бивола и Смита состоится 9 марта.