Льюис хочет реванша с Нганну

Боец UFC Деррик Льюис высказал желание провести реванш с Франсисом Нганну. По словам Льюиса, он не сможет без этого спокойно завершить карьеру.



«Я хотел бы снова встретиться в Франсисом Нганну. Если он сможет добраться до титульного поединка, то я точно проведу с ним бой. Я должен исправить это недоразумение. Я не могу позволить себе уйти, снова не подравшись с Франсисом Нганну. Посмотрим что получится в нынешнем году», — приводит слова Деррика Льюиса MMAJunkie.



Деррик Льюис встречался с Франсисом Нганну 6 июля 2018 года на турнире UFC 226. Льюис одержал победу единогласным решением судей по истечении трёх раундов. После этого Льюис одержал победу над Александром Волковым, однако проиграл Даниэлю Кормье в титульном поединке.